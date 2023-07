Ecoattivisti interrompono la marcia del London Pride, 7 arresti

(ANSA) - ROMA, 01 LUG - Attivisti del movimento ambientalista Just Stop Oil hanno interrotto oggi la marcia del Pride a Londra, denunciando le sponsorizzazioni dell'evento Lgbtqi+ da parte di alcune industrie più inquinanti. Lo riportano le agenzie Dpa e Belga.

La polizia londinese ha arrestato sette manifestanti mentre bloccavano la strada davanti a un carro della Coca-Cola, provocando l'arresto temporaneo del corteo nel centro della capitale britannica.

"Se il London Pride non riesce a prendere semplici misure per proteggere la nostra comunità, dobbiamo prendere in considerazione possibili azioni che potrebbero interrompere il Pride", ha dichiarato l'organizzazione in un comunicato stampa all'inizio di oggi. (ANSA).