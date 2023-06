Vertice Ue riparte dai migranti, Ungheria e Polonia isolate

(ANSA) - BRUXELLES, 30 GIU - Il vertice Ue riparte dai migranti. La notte non è bastata per trovare una soluzione per superare l'opposizione di Polonia e Ungheria al testo delle conclusioni del Consiglio europeo dedicato a questo tema.

Diverse proposte di mediazione sono state messe sul tavolo dalla presidenza del Consiglio Europeo ma nessuna è stata accettata da Varsavia e Budapest che, secondo fonti europee, hanno assunto una posizione politica che prescinde dai contenuti del documento.

Prende quindi quota l'ipotesi che le conclusioni del Consiglio diventino conclusioni della presidenza, un escamotage diplomatico per superare lo stallo e andare avanti con i lavori del Consiglio discutendo dei rapporti con la Cina, della situazione economica e i negoziati con la Tunisia.

Anche se Polonia e Ungheria resteranno sulle barricate, sottolineano fonti del Consiglio, i 25 sono determinati ad andare avanti sul dossier migranti. Anche perché in ogni caso non ci sarà alcun impatto sull'accordo trovato a maggioranza a Lussemburgo sul Patto per l'immigrazione. (ANSA).