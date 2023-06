La Russia non vede alcuna ragione per estendere l'accordo sul grano ucraino. Lo ha affermato il ministro russo degli Esteri Serghei Lavrov, affermando inoltre che Mosca cercherà la verità sui diritti dei bambini in Ucraina con una propria inchiesta.

Il ministro russo ha inoltre affermato che la Russia ha seri dubbi sull'adeguatezza di molti leader occidentali e pertanto Mosca intende spingere per un'espansione del Consiglio di Sicurezza dell'Onu a Paesi di Africa, Asia e America Latina.