Croazia: troppo rumore, a Dubrovnik vietati i bagagli su ruote

(ANSA) - ZAGABRIA, 30 GIU - Da domani nel centro storico di Dubrovnik, perla dell'Adriatico croato, sarà vietato trainare valigie e bagagli con le ruote, per il troppo rumore che soprattutto di notte disturba gli abitanti locali.

Il centro storico della città dalmata è conosciuto per le sue strade e viuzze di pietra, ripide e irregolari, fattore che accentua il rumore dei bagagli quando sono trainati su rotelle.

I turisti diretti agli hotel e ad altri alloggi arrivano a tutte le ore del giorno e della notte trascinando valigie rumorose, cosa che ha indotto gli abitanti locali a chiedere un intervento del sindaco. Il Comune ha pertanto deciso di vietare tali trasporti rumorosi, e in futuro i turisti dovranno trasportare i propri bagagli sollevandoli a mano, pena multe fino a 265 euro.

Il sindaco di Dubrovnik ha comunque annunciato che l'amministrazione comunale spera di risolvere il problema introducendo un servizio di corrieri che trasporteranno i bagagli agli alloggi. (ANSA).