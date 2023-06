Metsola, 'tema migranti non sia strumentalizzato dalle Europee'

(ANSA) - BRUXELLES, 29 GIU - Alla luce dei fatti in Russia "Putin è più debole e noi di una cosa siamo certi, che la nostra priorità è l'Ucraina". Lo ha detto la presidente del Pe Roberta Metsola in conferenza stampa a margine del Consiglio europeo.

"La migrazione non può essere strumentalizzata" per la campagna elettorale, "l'accordo deve arrivare prima delle Europee. Dobbiamo condurre una battaglia contro i trafficanti", ha aggiunto Metsola soffermandosi su un altro tema chiave del summit. "Quando noi parliamo di numeri, non dobbiamo mai dimenticare un principio: non una persona deve morire in mare", ha sottolineato la presidente del Pe. (ANSA).