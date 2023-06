Media, 'arrestato il generale russo Surovikin'

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - Il generale russo Sergei Surovikin è stato arrestato. Lo riferisce il Moscow Times, citando due fonti vicine al ministero della Difesa russo. "La situazione con lui non era ok. Per le autorità. Non posso dire altro", ha detto una delle fonti. "A quanto pare, (Surovikin) ha scelto la parte di Prigozhin durante la rivolta, e l'hanno preso per le palle", ha detto la seconda fonte citata dal giornale di Mosca in lingua inglese, che sottolinea che del generale non si avevano più notizie da sabato, giorno della rivolta della Wagner.

Secondo il New York Times, Surovikin - ex comandante dell'operazione militare in Ucraina - era al corrente dei "piani di ribellione" della milizia. Ma il Cremlino aveva bollato le voci come "speculazioni". (ANSA).