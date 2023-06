Macron convoca una riunione dell'unità di crisi dopo i disordini

(ANSA-AFP) - ROMA, 29 GIU - Il presidente francese Emmanuel Macron ha convocato una riunione di un'unità di crisi interministeriale (Cic) per questa mattina alle 08:00 al ministero dell'Interno alla luce delle violenze innescate dall'uccisione di un ragazzo di 17 anni da parte della polizia.

Macron ha denunciato "scene di violenza" contro le "istituzioni della Repubblica" che sono "ingiustificabili", dopo una nuova notte di scontri e rivolte nelle banlieue di Francia per la morte di Nael, il diciassettenne ucciso dalla polizia a Nanterre, alle porte di Parigi. Aprendo i lavori della cellula interministeriale di crisi Macron ha auspicato che "le prossime ore" siano quelle del "rispetto" e del "raccoglimento". La madre della giovane vittima ha organizzato per le ore 14:00 una marcia bianca a Nanterre in omaggio al figlio ucciso durante un controllo stradale. (ANSA-AFP).