La Francia stanotte schiererà 40.000 poliziotti di fronte alle rivolte

Il governo ha annunciato che schiererà un totale di 40.000 poliziotti e gendarmi questa sera, di cui 5.000 soltanto a Parigi e nella banlieue, di fronte al rischio di nuovi disordini legati all'uccisione di un diciassettenne di Nanterre, due giorni fa, da parte di un agente. Le forze dell'ordine - ha indicato il ministro dell'Interno, Gérald Darmanin - saranno "il quadruplo" rispetto alla notte scorsa, durante le quali scontri e danneggiamenti si sono estesi a tutto il Paese e in alcuni casi sono stati particolarmente gravi.

Gli impegni dei ministri

Sono "rinviati tutti i movimenti non essenziali dei ministri previsti per oggi": lo ha deciso il governo francese di fronte alla rivolta. La sospensione dei movimenti dei ministri è una decisione trapelata da fonti del governo e riferita dalla tv BFM. E' stata adottata stamattina dopo le gravi violenze di questa notte, con tiri di razzi con mortai da fuochi d'artificio contro un carcere, incendi appiccati a scuole e palazzi, danneggiamenti gravi di municipi e di altri edifici pubblici. Tutto questo ha condotto all'annullamento di una visita della premier, Elisabeth Borne in Vandea, in programma stamattina, e al rinvio di tutti gli altri impegni che comportano spostamenti.

Niente stato d'emergenza

L'instaurazione dello stato d'emergenza in Francia per fronteggiare le rivolte nelle banlieue dopo l'uccisione di un minorenne da parte di un poliziotto a Nanterre, alle porte di Parigi, "non è tra le opzioni attualmente prese in considerazione" dalle autorità: è quanto dichiarano fonti governative francesi all'agenzia France Presse, dopo la seconda notte di violenze urbane nel Paese. Diverse voci di destra e di estrema hanno reclamato in queste ultime ore l'instaurazione dello stato d'emergenza, che venne dichiarato anche durante le rivolte del 2005 nelle periferie di Francia. Questa mattina, nel corso della riunione di crisi presieduta da Emmanuel Macron, nessun rappresentante del ministero dell'Interno ha tuttavia "espresso il bisogno di attivare un tale dispositivo", precisano le stesse fonti.