Cremlino, non ci sono le condizioni per una pace negoziata

Non ci sono le condizioni per risolvere la situazione in Ucraina attraverso mezzi politici e diplomatici, e quindi la Russia continuerà la sua "operazione militare speciale". Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dall'agenzia Tass.

Nessun accordo specifico è stato raggiunto nel colloquio di ieri tra Yuri Ushakov, consigliere del presidente russo Vladimir Putin, e il cardinale Matteo Zuppi. Il dialogo continuerà se sarà necessario. Lo ha detto Peskov, citato dall'agenzia Interfax. Peskov, ha anche detto di non sapere dove sia il capo della Wagner, Yevgeny Prigozhin, mentre a una domanda sull'eventuale arresto del generale Serghei Surovikin ha invitato i giornalisti a rivolgersi al ministero della Difesa. Lo riferiscono le agenzie russe.

Il cadinale Matteo Zuppi ha incontrato a Mosca Maria Llova-Belova, la commissaria russa per i diritti dei bambini, che tra l'altro è oggetto insieme con il presidente Vladimir Putin di un ordine di arresto della Corte penale internazionale con l'accusa di deportazione di bambini dall'Ucraina.

Esercitazioni speciali su larga scala sono iniziate in Ucraina per preparare il Paese a un "possibile attacco terroristico" russo alla centrale nucleare occupata di Zaporizhzhia: lo ha reso noto su Telegram l'operatore nucleare nazionale Energoatom. Partecipano alle esercitazioni dipendenti del settore energetico, medici, unità delle squadre di soccorso, polizia e altri servizi delle regioni di Kherson, Mykolaiv, Dnipropetrovsk e Zaporizhzhia. In caso di attacco, le autorità prevedono di evacuare i residenti che vivono in un raggio di 30-50 chilometri dal sito.

Le forze ucraine "stanno facendo progressi" nel sud e nell'est del Paese: sono avanzate di 1,3 km in direzione di Berdyansk (Zaporizhzhia), 1,2 km m in direzione di Klishchiivka (Donetsk) e 1,5 km in direzione di Kurdyumivka (Donetsk): lo scrive su Telegram la viceministra della Difesa ucraina, Anna Malyar.

"Le nostre forze di difesa stanno conducendo un'operazione offensiva nei settori di Melitopol, Berdiansk e Bakhmut - scrive Malyar -. Le nostre truppe stanno rosicchiando ogni metro di terreno al nemico in una battaglia feroce. Stanno facendo progressi. Allo stesso tempo, il nemico continua la sua offensiva nei settori di Lyman, Avdiivka e Marynka. Non ha successo". "Le nostre truppe stanno avendo successo, consolidando le linee raggiunte e infliggendo gravi perdite al nemico nella direzione Rivne-Volodymyr (sdu) - prosegue la viceministra -. Infatti, stanno dissanguando il potenziale offensivo del nemico, distruggendo attrezzature, magazzini, punti di controllo e personale. Nelle direzioni di Zaporizhzhia e Melitopol stiamo distruggendo il nemico. Il nemico sta ritirando tutte le sue riserve per la difesa, persino una brigata di marina che era fuggita da Kherson. In direzione di Berdyansk, c'è un'avanzata di 1.300 metri". "Le nostre truppe hanno preso l'iniziativa operativa nel settore di Bakhmut (est). Il nemico sta cercando di mantenere le posizioni, conducendo contrattacchi, ma si sta gradualmente ritirando dopo aver subito perdite - aggiunge -. Nella direzione di Klishchiyivka c'è un'avanzata di 1.200 metri. In direzione di Kurdyumivka, di 1.500 metri. La battaglia continua sui fianchi della città. Le nostre truppe stanno facendo progressi. Stanno consolidando le loro posizioni nelle aree liberate". In generale, la situazione nel settore di Bakhmut è di nuovo calda, con combattimenti feroci in corso - ha concluso -. Il nemico sta accumulando riserve e si aggrappa a Bakhmut con tutte le sue forze".

Una persona è stata uccisa e un'altra è rimasta ferita questa mattina durate un attacco russo nella regione di Kherson: lo ha reso noto la Procura regionale su Telegram, come riporta Ukrinform. "Alle 07:20 circa (di questa mattina) l'esercito russo ha sparato con l'artiglieria contro la comunità di Bilozerska, nella regione di Kherson - si legge nel messaggio -. A seguito dell'attacco nemico, una residente locale che si trovava nel cortile della sua casa ha riportato gravi ferite alla testa ed è morta", mentre un altro residente è rimasto ferito.

Le forze russe hanno lanciato la notte scorsa un attacco nella regione di Zaporizhzhia colpendo numerosi villaggi attorno all'omonima città: lo ha reso noto l'Amministrazione militare regionale su Telegram, come riporta Ukrinform. "Nella notte, il nemico ha attaccato la periferia del centro regionale con missili, aerei, lanciamissili multipli e artiglieria, si legge nel rapporto. Sono stati presi di mira i villaggi di Orikhove, Huliaypole, Zaliznychne, Levadne, Olhove, Luhivske, Bilohirya, Mala Tokmachka, Poltavka, Malynivka, Novodarivka, Chervone, Charivne, Rivnopil, Zherebianky e Pyatikhatky. Non ci sono per ora notizie di eventuali feriti o vittime. Una persona è morta e nove sono rimaste ferite nei bombardamenti russi di ieri nella regione di Zaporizhzhia.

Cinque civili sono stati uccisi e altri nove sono rimasti feriti negli attacchi russi di ieri nell'est e nel sud dell'Ucraina: lo hanno reso noto le autorità regionali, come riporta il Kyiv Independent. Nel complesso le forze russe hanno attaccato nove regioni ucraine: Donetsk, Sumy, Chernihiv, Kharkiv, Kherson, Zaporizhzhia, Mykolaiv, Dnipropetrovsk e Luhansk, si legge nel rapporto. Tre delle vittime sono state segnalate nel villaggio di Vovchanski Khutory, nella regione di Kharkiv.

E' salito a 12 il numero dei morti nell'attacco missilistico russo di martedì a Kramatorsk. Lo ha reso noto il Servizio statale per le situazioni di emergenza su Telegram, come riporta Rbc-Ucraina.