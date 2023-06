Kallas, al vertice dei leader discuteremo dei fatti in Russia

(ANSA) - BRUXELLES, 28 GIU - "Al Consiglio Europeo parleremo senz'altro di quanto accaduto in Russia nel fine settimana, dobbiamo farlo: è curioso a volte vedere quanto l'agenda delle discussioni sia molto diversa da quello che poi accade al Consiglio". Lo ha detto la premier estone Kaja Kallas nel corso di un incontro con la stampa. "Io non solleverò la questione ma darò il mio contributo: stiamo monitorando la situazione e la storia non è finita". (ANSA).