Borrell, a Kramatorsk nuovo crimine di guerra di Mosca

(ANSA) - BRUXELLES, 28 GIU - "In un'altra dimostrazione del terrore che la Russia sta imponendo ai civili ucraini, un missile da crociera ha colpito un ristorante e un centro commerciale a Kramatorsk. Questo era un noto punto di incontro per la stampa internazionale. Ancora una volta, la Russia continua a violare il diritto internazionale e a commettere crimini di guerra". Lo scrive su Twitter l'alto rappresentante per la politica estera Ue Josep Borrell. (ANSA).