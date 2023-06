Putin, 'rischiavamo di perdere tutte le conquiste in Ucraina'

(ANSA) - MOSCA, 27 GIU - Se non fosse stato fermato l'ammutinamento della Wagner nel fine settimana tutti i risultati ottenuti finora nel conflitto in Ucraina "sarebbero andati perduti". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin citato dall'agenzia Ria Novosti. "Non si sa cosa sarebbe stato del Paese - ha sottolineato Putin - ma tutti i risultati ottenuti nei combattimenti saranno andati perduti".

Il presidente russo si è riferito anche ai responsabili della Wagner dicendo di sperare che "non abbiano rubato nulla" e aggiungendo che saranno fatti gli opportuni controlli. Putin ha aggiunto che nell'ultimo anno lo Stato ha finanziato la Wagner per un totale di 86 miliardi di rubli (circa un miliardo di euro), stando a quanto riferisce l'agenzia Ria Novosti. (ANSA).