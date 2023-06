Orban a Bild, 'per me Putin non è un criminale di guerra'

(ANSA) - BERLINO, 27 GIU - Per lei Putin è un criminale di guerra? "No, per me no". E' la risposta data dal premier ungherese Viktor Orban in un'intervista a Bild. Argomentando la sua posizione, Orban ha detto che ora siamo in guerra e "possiamo parlare di crimini di guerra dopo la guerra. Se si vuole un cessate il fuoco e poi negoziare, dobbiamo convincere coloro che fanno parte del conflitto a venire al tavolo.

Chiedere loro di venire al tavolo e dire 'venite al tavolo e vi arresterò' non è una buona idea".

Orban faceva riferimento ovviamente al mandato di arresto contro Putin spiccato dalla Corte penale internazionale dell'Aia. Il premier ungherese ha detto che non vede alcuna possibilità che il presidente russo venga in Ungheria, non rispondendo quindi su cosa farebbe in quel caso. Poi ha ribadito: "Per i negoziati abbiamo bisogno di negoziatori. Chi altro dovrebbe negoziare se non i leader dei Paesi coinvolti?".

(ANSA).