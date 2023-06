Kiev, 'Zuppi a Mosca? Non ci servono mediazioni'

(ANSA) - KIEV, 27 GIU - "La nostra posizione è chiara e l'abbiamo espressa in modo molto aperto: non abbiamo bisogno di alcuna mediazione, e questo perché abbiamo avuto cattive esperienze. Non ci fidiamo della Russia". Lo ha detto il capo dell'ufficio del presidente ucraino, Andryi Yermak, a proposito dell'annunciata visita a Mosca dell'inviato di pace del Papa, cardinale Matteo Zuppi, aggiungendo tuttavia che se dovesse ottenere risultati sui problemi dei bambini deportati in Russia e sulla scambio dei prigionieri, questi risultati sarebbero benvenuti. (ANSA).