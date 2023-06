Lavrov, gli Usa assicurano di non essere coinvolti

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov afferma che l'inviato americano ha contattato i rappresentanti russi per il tentato golpe di Prigozhin. Lo rende noto la Tass aggiungendo che "l'inviato Usa ha detto ai rappresentanti russi che Washington non ha nulla a che fare con la situazione in Russia". (ANSA).