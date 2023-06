La Serbia libera i tre poliziotti kosovari

(ANSA-AFP) - PRISTINA, 26 GIU - La Serbia ha liberato i tre poliziotti kosovari che erano stato arrestati in territorio serbo nei giorni scorsi: lo riferisce il premier kosovaro Albin Kurti. La dirigenza kosovara contestava la versione di Belgrado sull'arresto sostenendo che gli agenti erano stati 'rapiti' in territorio del Kosovo.

Il premier ungherese Viktor Orban ha espresso grande apprezzamento per la decisione delle autorità di Belgrado di rilasciare i tre poliziotti kosovari, una richiesta in questo senso che Orban aveva rivolto espressamente al presidente serbo Aleksandar Vucic in un loro incontro nei giorni scorsi. A riferirlo sono i media serbi. (ANSA-AFP).