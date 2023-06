Un morto e 9 feriti in incidente sulle montagna russe in Svezia

Una persona è morta e nove sono rimaste ferite, tra cui alcuni bambini, in un incidente sulle montagne russe di un parco di divertimenti a Stoccolma. Lo riporta il Guardian, secondo cui testimoni hanno riferito che la corsa Jetline del parco a tema Gröna Lund è parzialmente deragliata durante una corsa, facendo schiantare a terra i visitatori.

Svezia, incidente sulle montagne russe: un morto e diversi feriti

"Questo è tragico e scioccante, e purtroppo abbiamo appreso che una persona è morta", ha detto la portavoce di Gröna Lund Annika Troselius all'emittente pubblica Svt. Ambulanze, camion dei pompieri e un elicottero sono stati visti arrivare al parco e la polizia ha avviato un'indagine. La polizia ha detto che nove persone sono state portate in ospedale, di cui tre gravi.Gröna Lund ha dichiarato in un comunicato che il parco di 140 anni è stato chiuso fino a nuovo avviso.

Jenny Lagerstedt, una giornalista in visita al parco con la famiglia, ha detto a Svt di aver sentito un rumore metallico e notato che la struttura del binario stava tremando al momento dell'incidente. "Mio marito ha visto una vettura delle montagne russe con delle persone cadere a terra", ha detto Lagerstedt. "I miei pensieri vanno a coloro che sono stati colpiti, alle loro famiglie e ai loro cari", ha detto il ministro della Cultura svedese, Parisa Liljestrand.