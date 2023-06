Spento l'incendio nel deposito di petrolio a Voronezh

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - E' stato spento nelle prime ore di stamani il vasto incendio divampato in un grande deposito di petrolio vicino alla città di Voronezh, nella Russia sud-occidentale. Lo riferisce la Cnn che cita l'agenzia Tass.

I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere le fiamme che hanno distrutto un serbatoio da 5.000 tonnellate di cherosene per aviazione, fa sapere il ministero per le situazioni di emergenza nella regione. A dare l'allarme ieri era stato il governatore di Voronezh Alexander Gusev: sulle cause dell'incendio non sono state fornite spiegazioni, ma diversi video sui social media hanno mostrato un elicottero militare nelle vicinanze del deposito di petrolio. Nella zona sono stati avvistati i combattenti della compagnia militare privata Wagner.

(ANSA).