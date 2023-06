Pride a Istanbul bloccato dalla polizia, decine di arresti

(ANSA) - ISTANBUL, 25 GIU - La polizia ha bloccato qualche centinaio di attivisti che avevano tentato di marciare nel centro di Istanbul in occasione del Pride e ha arrestato una quarantina di manifestanti. Lo fanno sapere media turchi. I manifestanti si sono radunati nel primo pomeriggio nel quartiere di Nisantasi, non lontano dalla centrale piazza Taksim, e hanno marciato con bandiere e scandendo slogan per circa una decina di minuti prima di disperdersi dopo l'arrivo delle forze dell'ordine che hanno bloccato il corteo.

Dalla mattina, agenti di polizia hanno impedito l'accesso alle strade dei quartieri centrali con transenne mentre sono state chiuse per la giornata di oggi le fermate delle linee metropolitane che passano per il centro. La manifestazione non è stata formalmente vietata ma la scorsa settimana il prefetto di Istanbul, Davut Gul, aveva dichiarato: "Nessuna attività che minaccia l'istituzione della famiglia, quale garanzia del nostro Stato e della nostra Nazione, è permessa. Non sarà mai concesso a gruppi di dimostrare senza il permesso".

Domenica scorsa una decina di attivisti che avevano tentato di manifestare in occasione di Istanbul Trans Pride erano stati portati in caserma dalle forze di polizia mentre, durante la settimana a Istanbul, molti eventi legati al Pride sono stati vietati. Dal 2002 decine di migliaia di persone hanno partecipato al Pride di Istanbul ma a partire dal 2015 la manifestazione è stata vietata ogni anno e spesso si sono verificati scontri tra polizia e dimostranti. (ANSA).