Grecia: Mitsotakis verso la maggioranza assoluta

In base ai primi exit poll diffusi alla chiusura delle urne in Grecia, il partito di Nea Dimokratia guidato da Kyriakos Mitsotakis potrebbe ottenere la maggioranza assoluta. In base alla proiezione del sito di Kathimerini, se i numeri degli exit poll venissero confermati, Nea Dimokratia otterrebbe 158 seggi sui 300 che compongono il Parlamento greco. Syriza ne otterrebbe invece 45, il Pasok 29.

Secondo i primi exit poll il partito dell'ex ministro delle Finanze Yanis Varoufakis, Mera25, è dato tra il 4 e il 2%. La soglia per entrare in Parlamento è del 3%. Alle elezioni dello scorso maggio Mera25 si era fermata sotto la soglia, con il 2,6%.

La Grecia oggi al voto per il secondo turno delle elezioni generali in cinque settimane. L'ex primo ministro e leader di Nea Dimokratia, Kyriakos Mitsotakis spera di vincere ottenendo la maggioranza assoluta per formare un governo stabile. Gli si oppone il leader del partito di sinistra Syriza, Alexis Tsipras, che ha promesso di lottare fino all'ultimo secondo nonostante l'amara sconfitta subita dal suo schieramento nelle elezioni del 21 maggio scorso. I primi exit poll sono attesi per le 19, (le 18 in Italia), alla chiusura dei seggi elettorali.

Grecia, aperti i seggi per le elezioni politiche