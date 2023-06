Grecia: Mitsotakis, 'Cittadini voteranno con responsabilità'

(ANSA) - ATENE, 25 GIU - "Oggi si vota per la seconda volta in poche settimane per dare al Paese un governo stabile ed efficace con un orizzonte di quattro anni. Sono assolutamente certo che i cittadini faranno il loro dovere con responsabilità […] e voteranno per una patria stabile, che garantirà condizioni di prosperità e di uguaglianza sociale per tutti i greci". Lo ha dichiarato il segretario di Nea Dimokratia, Kyriakos Mitsotakis, dopo avere votato nel sobborgo ateniese di Kifisià. Secondo i sondaggi il suo partito potrebbe ottenere tra il 37,8% e il 45% dei voti. (ANSA).