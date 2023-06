Exit poll Grecia, Mitsotakis verso la maggioranza assoluta

(ANSA) - ATENE, 25 GIU - I primi exit poll diffusi dall'emittente Ert sul voto in Grecia danno il partito Nea Dimokratia di Mitsotakis in testa tra il 40 e il 44%, Syriza secondo tra il 16,1 e il 19,1%, il Pasok terzo tra il 10 e il 13%, poi il Kke tra il 7,2 e il 9,2%.

In base ai primi exit poll diffusi alla chiusura delle urne, il partito di Mitsotakis potrebbe ottenere la maggioranza assoluta. Secondo la proiezione del sito di Kathimerini, se i numeri venissero confermati, Nea Dimokratia otterrebbe 158 seggi sui 300 che compongono il Parlamento greco. Syriza ne otterrebbe invece 45, il Pasok 29. (ANSA).