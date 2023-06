Prigozhin, 'abbiamo abbattuto un elicottero russo'

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - Il capo del gruppo mercenario Wagner Yevgeny Prigozhin ha dichiarato che le sue truppe avrebbero abbattuto un elicottero militare russo. "Un elicottero ha appena aperto il fuoco contro una colonna di civili. È stato abbattuto da unità della Wagner", ha detto Prigozhin in un nuovo messaggio audio.

Prigozhin ha promesso di prendere tutte le misure necessarie per rovesciare la leadership militare russa a Mosca, aggiungendo che le sue truppe sono pronte a "distruggere qualunque cosa" si trovi sulla loro strada.

"Stiamo andando avanti e andremo fino in fondo", ha detto Yevgeny Prigozhin in un nuovo messaggio audio dopo aver promesso di esautorare la leadership militare russa, aggiungendo che le sue forze sarebbero entrate nella regione russa meridionale di Rostov. (ANSA).