Mosca, piazza rossa e mausoleo di Lenin chiusi ai visitatori

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - La Piazza Rossa e il Mausoleo di Lenin saranno chiusi ai visitatori il 24 giugno "a causa di eventi": lo riporta Ria Novosti citando il dipartimento stampa e pubbliche relazioni del Servizio di sicurezza federale della Federazione Russa.

"Il 24 giugno 2023, l'ammissione dei visitatori alla Piazza Rossa, così come al Mausoleo di Lenin e alla necropoli vicino al muro del Cremlino non sarà effettuata in relazione allo svolgimento di eventi", si legge nel comunicato. (ANSA).