Migranti: in 16 soccorsi a largo di Cipro, fermati 2 trafficanti

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - Due siriani sono stati arrestati e si trovano in custodia cautelare per sospetto traffico di persone dopo che 16 migranti siriani sono stati salvati al largo di Cipro. Lo riferiscono le autorità. È stato il secondo incidente del genere in altrettanti giorni.

La polizia ha detto che i sospettati, di età compresa tra 45 e 46 anni, rimarranno in custodia per 4 giorni mentre le indagini continuano. Le autorità hanno dichiarato di aver ricevuto informazioni secondo cui una barca era in pericolo a 12 miglia nautiche dalla punta sud-orientale dell'isola a Capo Greco, vicino alla località turistica di Ayia Napa. La polizia marittima ha soccorso i migranti dopo che il gommone ha preso acqua ed è affondato, ha detto il centro di ricerca e soccorso.

I migranti sono in buona salute e sono stati trasferiti in un centro di accoglienza fuori dalla capitale Nicosia. (ANSA).