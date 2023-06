Onu, la situazione in Cisgiordania può andare fuori controllo

(ANSA) - GINEVRA, 23 GIU - La situazione in Cisgiordania "rischia di andare fuori controllo": lo ha dichiarato l'alto commissario delle Nazioni Unite per i Diritti umani Volker Türk.

"Le ultime uccisioni e violenze, così come la retorica incendiaria, servono solo a far precipitare israeliani e palestinesi sempre più nell'abisso", ha dichiarato Türk in un comunicato. L'Alto Commissario segnala che "Israele deve rivedere urgentemente le sue politiche e le sue azioni nella Cisgiordania occupata in conformità con gli standard". "Per porre fine a questa violenza - insiste l'Alto Commissario - l'occupazione deve finire".

Dall'inizio dell'anno, almeno 174 palestinesi, 25 israeliani, un ucraino e un italiano sono stati uccisi in violenze legate al conflitto israelo-palestinese, secondo un conteggio dell'AFP basato su fonti ufficiali israeliane e palestinesi.

Intanto, tre estremisti ebrei di destra sono stati arrestati dallo Shin Bet, il servizio di sicurezza interno, dopo un'ondata di violenze da parte di coloni in diversi villaggi palestinesi della Cisgiordania. Lo ha riferito la radio militare secondo cui agli arrestati è stato negato il permesso di incontrare avvocati. La emittente prevede che altri ultrà saranno sottoposti ad arresti amministrativi, ossia non convalidati da un giudice. (ANSA).