Conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina, Tajani vede Blinken

(ANSA) - LONDRA, 21 GIU - Breve e cordiale faccia a faccia fra il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e il segretario di Stato americano Antony Blinken, a margine della Conferenza internazionale sulla ricostruzione dell'Ucraina apertasi a Londra stamattina.

I due ministri - che rappresentano l'Italia e gli Usa all'evento - hanno avuto uno scambio incentrato interamente sul dossier ucraino, come apprende l'ANSA. Tajani ha ribadito in particolare l'impegno pubblico e privato italiano per la ricostruzione, sottolineando l'importanza della conferenza di Roma. (ANSA).