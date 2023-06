Qatargate: procura, Cozzolino resta in stato di fermo

(ANSA) - BRUXELLES, 20 GIU - L'eurodeputato Andrea Cozzolino resta in stato di fermo a Bruxelles nell'ambito dell'inchiesta sul Qatargate. Lo riferisce il portavoce della procura federale belga, al termine di un doppio interrogatorio per il politico italiano condotto dalla polizia giudiziaria e dal nuovo giudice istruttore, Aurélie Dejaiffe. La procuratrice federale deciderà dunque domani se convalidare l'arresto dell'eurodeputato, disporre misure alternative o autorizzarne il rilascio.

Cozzolino passerà un'altra notte in carcere, ha indicato il portavoce. La decisione deve comunque essere presa entro 48 ore dal provvedimento di fermo, disposto ieri. (ANSA).