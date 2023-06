Macron, l'amicizia Francia-Italia più grande dei disaccordi

(ANSA) - PARIGI, 20 GIU - Evocando la firma del Trattato del Quirinale che "sigilla l'amicizia" tra Francia e Italia, Emmanuel Macron, nel corso della dichiarazione congiunta con Giorgia Meloni, ha omaggiato "i legami tra le nostre società, le nostre economie, le nostre università, i nostri artisti, che fanno vivere ogni giorno questo rapporto così unico che esiste tra l'Italia e la Francia". "E' questa amicizia che mi interessa prima di tutto, signora presidente del Consiglio, quella che permette talvolta di far vivere le controversie, i disaccordi, ma in un quadro sempre rispettoso perché si iscrive in una storia più grande e profonda di noi", ha detto. (ANSA).