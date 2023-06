Macron a Meloni, coordinamento sui migranti per evitare drammi

(ANSA) - PARIGI, 20 GIU - Il presidente francese, Emmanuel Macron, nel corso della dichiarazione congiunta a Parigi con la premier Giorgia Meloni, ha invocato la necessità di rafforzare la politica comune dell'Unione europea in materia migratoria.

"Continuiamo a vedere drammi nel Mediterraneo, dobbiamo organizzarci meglio" in materia di asilo e immigrazione per evitare nuovi drammi, ha dichiarato Macron evocando anche la necessità di rafforzare "il controllo delle nostre frontiere esterne". Una questione che l'Italia, posta in prima linea, "conosce bene", ha puntualizzato Macron.

