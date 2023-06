Biden: 'E' reale la minaccia di Putin sull'uso di armi nucleari tattiche'

Il presidente americano Joe Biden ha dichiarato che la minaccia del presidente russo Vladimir Putin di utilizzare armi nucleari tattiche è "reale", pochi giorni dopo dal dispiegamento di queste armi da parte della Russia in Bielorussia. Lo riporta Reuters sul suo sito riferendo le affermazioni di Biden ad un gruppo di donatori in California. "Quando circa due anni fa sono venuto qui a dire che ero preoccupato per il prosciugamento del fiume Colorado, tutti mi hanno guardato come se fossi pazzo. Mi hanno guardato come quando ho detto che mi preoccupo che Putin usi armi nucleari tattiche. E' reale", ha affermato.

Mosca intanto fa sapere di avere informazioni secondo cui gli ucraini vogliono impiegare lanciarazzi Himars americani e missili Storm Shadow britannici "per colpire il territorio russo, compresa la Crimea". Se ciò dovesse avvenire, per Mosca significherà "il pieno coinvolgimento degli Stati Uniti e della Gran Bretagna nel conflitto" e la Russia reagirà con "attacchi immediati ai centri decisionali sul territorio ucraino". Lo ha affermato il ministro della Difesa, Serghei Shoigu, citato dall'agenzia Ria Novosti.

Esplosioni hanno scosso nella notte la città e la regione di Kiev, secondo i media locali. Segnalati deflagrazioni e danni a che a Zaporizhzhia e Leopoli. Entrata in azione la difesa aerea ucraina. L'allarme antiaereo è scattato nelle prime ore di oggi anche negli oblast di Dnipropetrovsk, Kirovohrad, Mykolayiv, Odessa, Poltava, Sumy, Kharkiv, Donetsk, Kherson, Cherkasy, Vinnitsa e Khmelnytskyi.

Nel "massiccio attacco" notturno da parte di droni kamikaze nemici, quasi 20 bersagli aerei sono stati rilevati e distrutti nello spazio aereo intorno a Kiev, ha comunicato in mattinata l'amministrazione militare della capitale ucraina. I droni sono entrati nella città a ondate, da varie direzioni. L'allerta aerea è durata più di tre ore. Finora non sono pervenute informazioni su vittime o danni. Durante il massiccio attacco notturno contro l'Ucraina, le forze russe hanno lanciato 35 droni kamikaze Shahed, 32 dei quali sono stati abbattuti, ha reso noto l'Aeronautica militare di Kiev, come riporta Rbc-Ucraina.

Intanto, è salito a 38 morti e 115 feriti il bilancio dell'inondazione per il crollo della diga di Kakhovka nel territorio controllato dai russi nella regione di Kherson. Lo riferiscono i servizi d'emergenza locali all'agenzia Tass. I feriti sono stati ricoverati per ipotermia o per diversi traumi.

Saranno necessari circa 60-70 miliardi di euro per ripristinare case e infrastrutture nelle parti dell'oblast di Kherson danneggiate dall'esplosione della diga di Kakhovka: è la stima del capo dipartimento dell'Accademia ucraina di costruzioni, Ivan Perehinets. "Il ripristino dei 60 milioni di metri quadrati che abbiamo perso a causa dei combattimenti e dalle inondazioni ammonterà a 60-70 miliardi" di euro, ha detto Perehinets ai media locali. Perehinets stima che la ricostruzione delle case nell'oblast di Kherson richiederà dai cinque ai dieci anni e una forza lavoro di 1,5 milioni di operai edili.