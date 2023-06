Von der Leyen all'ANSA, 'gli investimenti Ue sono diversi'

(ANSA) - SAN PAOLO, 19 GIU - "Gli investimenti dell'Ue nel mondo sono diversi. Non creano dipendenze potenzialmente dannose". La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, al termine del suo viaggio in Brasile, Argentina, Cile e Messico, in un'intervista all'ANSA traccia un bilancio "molto positivo" evidenziando il grande "livello di interesse e impegno" riscontrati ed insistendo "sull'approccio tra pari" del piano di investimenti Ue, ben diverso da quella Via della Seta cinese, che tuttavia la leader non cita mai. Il Global Gateway, commenta, è diverso da "altri programmi che recano condizioni scritte in piccolo ma dalle conseguenze importanti, sia ambientali che finanziarie o sociali". (ANSA).