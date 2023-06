Stoltenberg, le porte della Nato sono aperte per Kiev

(ANSA) - BERLINO, 19 GIU - "A Vilnius non abbiamo discusso di un invito formale all'Ucraina. E su questo ci sono consultazioni continue e non voglio anticiparle". Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, rispondendo a una domanda in conferenza stampa in cancelleria a margine di un bilaterale con Olaf Scholz. "I membri dell'alleanza sono già molto concordi sul fatto che le porte della Nato sono aperte". (ANSA).