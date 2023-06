Montenegro: condannato il sudcoreano re delle criptovalute

Un tribunale di Podgorica ha condannato oggi a quattro mesi di reclusione il sudcoreano Do Kwon, una delle figure centrali delle criptovalute, arrestato lo scorso marzo all'aeroporto della capitale montenegrina con accuse di frode e corruzione, e che è ricercato da Corea del sud e Stati Uniti. A darne notizia sono i media regionali. Una analoga condanna a quattro mesi di carcere è stata inflitta a un suo stretto collaboratore.

I due sucoreani erano stati arrestati il 23 marzo quando al controllo passaporti in procinto di imbarcarsi su un volo verso Dubai, presentarono falsi documenti d'identità del Costarica.

Fondatore della società Terraform, Do Kwon è accusato della maxifrode legata al crollo della sua impresa lo scorso anno, che ha fatto perdere circa 40 miliardi di dollari agli investitori.