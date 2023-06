Il premier cinese Li Qiang a Berlino da Steinmeier

(ANSA) - BERLINO, 19 GIU - Il presidente della Repubblica tedesca, Frank-Walter Steinmeier, ha ricevuto al castello di Bellevue, il 'Quirinale tedesco', il premier cinese Li Qiang, da oggi alla sua prima vista in Germania dall'insediamento.

Accompagnato da nove esponenti del suo governo, Li sarà stasera a cena in cancelleria da Olaf Scholz, prima delle consultazioni fra i due governi di domani.

Il premier cinese ha affermato in un messaggio divulgato in un video di essere "pronto ad ampliare il potenziale di cooperazione fra i due Paesi, ad affrontare in modo adeguato le differenze di vedute, e ad arricchire dal punto di vista dei contenuti la partnership strategica". Li Qiang spera "in un segnale forte per una stabile catena di distribuzione internazionale e per la pace e la prosperità del mondo". (ANSA).