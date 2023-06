Grecia, i 68 migranti soccorsi da una nave russa

(V. 'Grecia, 68 migranti soccorsi vicino...' delle 9.53) (ANSA) - ATENE, 19 GIU - "Gli equipaggi della fregata Admiral della flotta dell'Unione sovietica Gorshkov, che svolge missioni nell'ambito della taskforce permanente della Marina russa nel Mediterraneo, e della nave da carico secco Pizhma, che l'accompagnava, hanno salvato 68 passeggeri della nave straniera Avalon in difficoltà nelle acque territoriali della Grecia", ha riferito in una nota il ministero della Difesa russo, come riporta l'agenzia Tass. L'imbarcazione, con a bordo dei migranti, sarebbe salpata dalla Turchia e aveva lanciato una richiesta di soccorso alle prime ore di questa mattina, come riportato dall'AP.

"L'operazione di salvataggio è andata a buon fine. Le persone a bordo dell'imbarcazione incagliata sono state evacuate sulla nave da carico secco Pizhma dove hanno ricevuto l'assistenza medica necessaria e sono state trasportate nella baia dell'isola di Kalymnos per essere trasferite a bordo delle imbarcazioni della guardia costiera greca", si legge nel comunicato del ministero della Difesa russo.

L'ufficio stampa della Guardia costiera greca ha confermato all'ANSA che la prima nave a intervenire sul luogo dei soccorsi è stata una nave commerciale russa, e che sul posto si trovava anche una nave della Marina russa. I migranti soccorsi, la cui nazionalità non è ancora nota, sono stati poi trasferiti in sicurezza all'isola di Leros. (ANSA).