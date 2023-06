Camera dei Comuni approva condanna per Johnson sul Partygate

Via libera senza sorprese della Camera dei Comuni britannica al duro rapporto di condanna redatto dalla commissione bipartisan di Westminster chiamata a indagare sull'accusa a Boris Johnson di aver "fuorviato il Parlamento" da primo ministro in relazione al Partygate: ossia ai ritrovi organizzati a Downing Street in sospetta violazione delle restrizioni anti Covid allora in vigore. Il rapporto del Privileges Committee è passato in un'aula alla fine semivuota con il sostegno di tutti i partiti di opposizione e di parte del gruppo Tory. Assenti peraltro l'attuale premier Rishi Sunak e molti esponenti di maggioranza.

