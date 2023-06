Traghetto in fiamme nelle Filippine, 120 persone in salvo

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - Un traghetto ha preso fuoco nelle Filippine e centoventi persone, tra passeggeri e membri dell'equipaggio, sono state tratte in salvo. Lo riferisce Ap sul suo sito, precisando che l'incendio è stato spento.

La M/V Esperanza Star ha preso fuoco all'alba mentre viaggiava dalla provincia di Siquijor alla provincia di Bohol nelle Filippine centrali con 65 passeggeri e 55 membri dell'equipaggio, ha detto la guardia costiera. Ha aggiunto di aver dispiegato due navi per il soccorso e per aiutare a spegnere le fiamme, che hanno infuriato per più di cinque ore.

Foto e video diffusi dalla guardia costiera mostrano fiamme e fumo nero che si alzano da due ponti a un'estremità del traghetto. Il personale della guardia costiera a bordo di un'altra imbarcazione ha utilizzato un cannone ad acqua per spegnere l'incendio mentre nelle vicinanze si possono vedere un peschereccio e un'altra imbarcazione.

"Tutti coloro che erano a bordo del traghetto sono al sicuro", ha dichiarato Joy Gumatay, portavoce della guardia costiera, senza fornire ulteriori dettagli.

Ha aggiunto che i sopravvissuti sono stati portati nella città portuale di Tagbilaran nella provincia di Bohol e sarebbe stata avviata un'indagine.

Gli incidenti marittimi sono comuni nell'arcipelago filippino a causa delle frequenti tempeste, della scarsa manutenzione delle navi, del sovraffollamento e dell'applicazione irregolare delle norme di sicurezza, soprattutto nelle province remote.

Nel marzo scorso, in un incendio su un traghetto che trasportava circa 250 persone sono morte almeno 31 persone.

