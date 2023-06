Sventato un attentato prima della sfilata del Gay Pride a Vienna

(ANSA) - BOLZANO, 18 GIU - La polizia austriaca ha sventato un attentato alla sfilata Gay Pride che si è svolta ieri a Vienna. Tre giovanissimi simpatizzanti dello Stato islamico, di 14, 17 e 20 anni, sono stati arrestati sabato mattina poco prima della manifestazione nel centro della capitale austriaca, ha informato Omar Haijawi-Pirchner, il capo degli 007 austriaci in una conferenza stampa.

I tre, radicalizzati tramite il web, erano sotto stretta osservazione. Per i partecipanti e i visitatori della "Regenbogenparade", la sfilata arcobaleno, "in nessun momento si è presentato un pericolo concreto", è stato ribadito da Haijawi-Pirchner. Gli arrestati sono cittadini austriaci di origine bosniaca e cecena ed erano già noti alla polizia nell'ambito della lotta contro il terrorismo islamico. Durante le perquisizioni nelle loro abitazioni sono stati sequestrati "armi e diverso materiale". (ANSA).