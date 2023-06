Francia: partigiano di origine armena entrerà nel Pantheon

(ANSA) - PARIGI, 18 GIU - Il presidente francese Emmanuel Macron porterà nel Pantheon, il mausoleo in cui riposano le spoglie dei personaggi che hanno segnato la storia del Paese, Missak Manouchian, figura della Resistenza di origine armena, salutando il suo "coraggio" e il suo "tranquillo eroismo". Lo ha annunciato l'Eliseo.

"Missak Manouchian rappresenta una parte della nostra grandezza", egli "incarna i valori universali" di libertà, uguaglianza, fraternità in nome dei quali "ha difeso la Repubblica", ha dichiarato la presidenza in un comunicato.

