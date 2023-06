Terremoto in Francia, scossa di magnitudo 5,3 nell'ovest

(ANSA) - PARIGI, 17 GIU - Un sisma di magnitudo 5.3 è stato registrato ieri sera nell'ovest della Francia. Lo ha annunciato la rete nazionale di sorveglianza sismica. La scossa è stata avvertita a Rennes, Bordeaux e Limoges, secondo fonti giornalistiche. Il sisma è stato registrato alle 18.38 con epicentro vicino ai comuni di Surgères e Mauzé-sur-le-Mignon, a metà strada fra La Rochelle e Niort. Molte le chiamate ai pompieri, che hanno avvertito di telefonare ai soccorsi "soltanto per reali necessità".

Una scossa di assestamento di magnitudo 5 è stata poi avvertita nelle prime ore di questa mattina a Deux-Sèvres. "I vigili del fuoco sono mobilitati e svolgono azioni di ricognizione, per rispondere alle chiamate e verificare lo stato degli edifici, in particolare quelli danneggiati durante il primo sisma" ha fatto sapere la prefettura di Deux-Sèvres in un comunicato.

Al momento non si registrano nè vittime nè gravi danni, ma è stato consigliato ai residenti, ieri presi dal panico, di stare lontano dagli edifici a rischio di crollo.

L'ultimo terremoto di magnitudo superiore a 5 in Francia risale al 2019. (ANSA).