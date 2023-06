Leader africani arrivati a San Pietroburgo, vedranno Putin

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - I capi dei sei paesi africani, che ieri hanno incontrato a Kiev il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nell'ambito della loro missione di pace, sono arrivati a San Pietroburgo per incontrare il presidente russo Vladimir Putin. Lo ha dichiarato in conferenza stampa il consigliere del presidente russo e segretario esecutivo del Comitato organizzativo del forum economico Spief Anton Kobyakov, come riporta Tass. (ANSA).