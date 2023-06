Kiev, 'bombe russe su Kherson, uccise 2 persone in 24 ore'

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - Nelle ultime 24 ore gli attacchi russi nei centri abitati della regione di Kherson hanno ucciso due persone e ne hanno ferite 25, tra cui tre bambini. Lo riporta su Telegram l'Amministrazione militare regionale di Kherson.

Nel frattempo, dall'inizio dell'invasione russa, 488 bambini sono stati uccisi e altri 1.024 feriti in Ucraina secondo l'Ufficio del procuratore generale ucraino. "Al mattino del 17 giugno 2023, più di 1.512 bambini sono stati colpiti in Ucraina a causa dell'aggressione armata su larga scala della Federazione Russa. Secondo le informazioni ufficiali fornite dai procuratori minorili, 488 bambini sono stati uccisi e più di 1.024 hanno ricevuto ferite di vario grado di gravità", si legge nell'aggiornamento.

Nonostante gli attacchi russi, l'aviazione delle Forze armate ucraine ha lanciato 17 attacchi contro le forze armate di Mosca, distruggendo "un elicottero d'attacco nemico Ka-52 e sette droni da ricognizione di livello operativo-tattico", secondo lo Stato maggiore delle forze armate di Kiev. Per vincere, però, l'Ucraina ha bisogno di armi con di precisione a lungo raggio, con una gittata fino a 200 km stando alle parole scritte su Telegram dal viceministro della Difesa ucraino Volodymyr Havrylov.

"Tutti i nostri piani militari vengono attuati in base alle stime. La cosa principale nella guerra moderna è avere una consapevolezza situazionale per conoscere la posizione del nemico ed essere in grado di sferrare colpi di precisione su lunghe distanze. Cioè, avere armi in grado di colpire il nemico a una distanza fino a 200 km", ha dichiarato il viceministro.

(ANSA).