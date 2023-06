Ue, 'in Grecia la tragedia più grande del Mediterraneo'

"Non abbiamo ancora tutte le informazioni di quello che è successo, ma sembra essere la tragedia più grande nel Mediterraneo". Lo ha detto la commissaria Ue per gli Affari interni, Ylva Johansson, rispondendo a una domanda sul naufragio al largo di Pylos nel corso di un punto stampa.

"I trafficanti che mettono queste persone su queste barche non le stanno mandando verso l'Europa, le stanno mandando verso la morte. E' assolutamente necessario impedirlo", ha aggiunto la commissaria.

"Ci sono diverse cose che dobbiamo fare" davanti alle tragedie nel Mediterraneo, "le operazioni di salvataggio e ricerca sono importanti, non escludo" un intervento "sulla capacità, ma il coordinamento" tra i Paesi membri "è ancora più importante". Così la commissaria Ue per gli Affari interni, Ylva Johansson, rispondendo a una domanda sulla possibilità di aumentare le capacità per i soccorsi in mare dopo il naufragio al largo di Pylos.

La tragedia nel mar Egeo, ha riferito dalla commissaria, "è stata inserita all'ordine del giorno della riunione del gruppo di contatto" sulle attività di salvataggio e ricerca, in corso in queste ore a Bruxelles. (ANSA).