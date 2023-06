Macron riceve bin Salman, nessun commento a fine pranzo

(ANSA) - PARIGI, 16 GIU - Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha ricevuto oggi all'Eliseo il principe erede al trono saudita, Mohammed bin Salman (Mbs), per un pranzo di lavoro dedicato a grandi temi internazionali: dalla guerra in Ucraina all'Iran, dalla crisi in Libano alla Siria. Né Macron né il suo ospite hanno rilasciato alcun commento alla fine del pranzo.

Mbs è in Francia da mercoledì per una visita piuttosto lunga, durante la quale soggiornerà soprattutto nel suo lussuoso castello a Louveciennes, vicino a Versailles. Il principe ha in programma in particolare il sostegno alla candidatura di Riad all'organizzazione dell'Expo 2030, per la quale sono in gara anche Roma e la coreana Busan. Bin Salman parteciperà ad un ricevimento ufficiale per la presentazione della candidatura, che dovrebbe essere sostenuta dal voto della Francia. (ANSA).