Lettonia e Italia rafforzano collaborazione nella ricerca

(ANSA) - VILNIUS, 16 GIU - L'Università Tecnica di Riga (Utr) e l'Università del Salento hanno sottoscritto un memorandum per facilitare lo scambio di personale e studenti.

Secondo quanto affermato dal rettore dell'Utr, Talis Juhna, l'accordo mira a rafforzare la collaborazione tra i due atenei nei campi dell'ingegneria biomedica e dell'elaborazione di gemelli digitali.

La collaborazione tra la Urt e l'Italia non è una novità.

Risale a poche settimane fa la creazione del Centro di Cooperazione Italo-Lettone, un organismo nato per promuovere partnership, interscambio culturale e ricerca tra enti e istituzioni dei due Paesi.

La sua creazione è stata sottoscritta dalla Utr, dall'Università di Bergamo e dalla sezione bergamasca di Confindustria. (ANSA).