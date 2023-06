Grecia: senza successo la ricerca dei migranti dispersi

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - L'operazione di ricerca e salvataggio per trovare le persone ancora disperse dopo il naufragio in Grecia è proseguita nella notte senza successo e il numero dei morti accertati è rimasto invariato a 78, non sono stati trovati nuovi sopravvissuti. Lo riporta l'agenzia greca Ana-Mpa.

Una fregata della Marina ellenica, un elicottero della Marina e tre navi vicine stanno attualmente operando nell'area di ricerca. (ANSA).