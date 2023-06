Attacco a Nottingham, killer incriminato per triplice omicidio

(ANSA) - LONDRA, 16 GIU - E' stato incriminato per triplice omicidio Valdo Amissão Mendes Calocane, il 31enne originario della Guinea Bissau, arrestato per l'attacco condotto mercoledì prima dell'alba nel centro di Nottingham, in Inghilterra centrale, e sfociato nell'uccisione di tre persone, tutte accoltellate, oltre che nel ferimento di altre tre (una delle quali tuttora in gravi condizioni), investite successivamente con un van.

Lo ha reso noto la polizia locale precisando che l'uomo, accusato di aver ucciso alla cieca gli studenti universitari 19enni Barnaby Webber e Grace O'Malley-Kumar, e poi il dipendente scolastico 65enne Ian Coates per sottrargli il veicolo, comparirà domani dinanzi a un giudice della Nottingham Magistrates' Court, per la convalida del fermo.

Al momento non vi sono altre persone coinvolte. Mentre a Calocane non risulta contestata alcuna violazione legata alla legge sul terrorismo. Le indagini - sebbene condotte dalla Nottinghamshire Police in tandem con l'antiterrorismo nazionale britannica - sembrano del resto puntare sempre più concretamente al raptus di follia: date le rivelazioni sulle turbe psichiche sofferte in passato dal 31enne e il suo atteggiamento durante l'attacco. (ANSA).