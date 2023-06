Ue, 'le attività di soccorso in Grecia sono la priorità'

(ANSA) - BRUXELLES, 15 GIU - "Le attività di ricerca e salvataggio sono ancora in corso e l'assoluta priorità di tutti è fare tutto ciò che possono vista la situazione. Non è tempo per eventuali indagini" su quanto è accaduto al largo di Pylos, "è molto importante concentrarsi sulle operazioni". Così il portavoce della Commissione Ue, Eric Mamer, rispondendo alle domanda sul naufragio in Grecia durante l'incontro quotidiano con la stampa.

"Le attività di ricerca e salvataggio sono ancora in corso, siamo in contatto con le autorità greche e anche il direttore esecutivo di Frontex è arrivato in Grecia", ha aggiunto la portavoce Anitta Hipper. (ANSA).