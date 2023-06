Il parlamento romeno ha votato la fiducia al governo di Ciolacu

(ANSA) - BUCAREST, 15 GIU - Il parlamento romeno ha votato oggi la fiducia al governo del nuovo premier socialdemocratico Marcel Ciolacu, nominato l'altro ieri dal presidente Klaus Iohannis nell'ambito dell'accordo di alternanza concluso a fine 2021 dalla coalizione composta da socialdemocratici e liberali.

Un'intesa che prevede l'avvicendamento alla guida del governo di esponenti dell'una e dell'altra parte. I voti a favore sono stati 290, rispetto a 95 contrari. Sostegno al nuovo esecutivo è venuto anche dai rappresentanti delle minoranze. Ciolacu, che è subentrato al liberale Nicolae Ciuca, si è impegnato a portare avanti un programma di riforme importanti per la crescita e lo sviluppo del Paese balcanico, confermando il contributo della Romania alla politica estera e di sicurezza di Ue e Nato, in questo difficile periodo della congiuntura internazionale segnato pesantemente dal conflitto armato russo-ucraino.

"Abbiamo formato questa grande coalizione per garantire la stabilità della Romania in questi tempi difficili", ha detto Ciolacu. (ANSA).